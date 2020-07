Zoo bietet zusätzliche Kurse

Heidelberg.Raubtiere, Meeresbewohner, bedrohte Arten – in den Sommerferien bietet der Heidelberger Zoo wieder Schnupperkurse für Kinder ab sechs Jahren zu bestimmten Themen an. Die Termine für die fünf Workshops sind der 12., 13., 14. und 19. August, jeweils von 13.30 bis 16.30 Uhr, sowie der 12. September, 9.30 bis 12.30 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf an der Zookasse für 20 Euro. Mehr Infos im Internet unter www.zooschule-heidelberg.de/workshops. jei (Bild: Zoo)

