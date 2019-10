Zoo-Leuchten geht in die Verlängerung

Unter anderem leuchtende Zebras gibt es im Heidelberger Zoo zu sehen. © zoo

Heidelberg.Besucher des Heidelberger Zoos können noch zwei weitere Wochen die stimmungsvollen Lichtinstallationen in Form von Tieren bestaunen. Wegen der positiven Resonanz ist das Zoo-Leuchten bis zum 29. November verlängert worden, wie der Tiergarten am Donnerstag mitteilte. „Wir freuen uns, das erste Heidelberger Zoo-Leuchten weitere zwei Wochen präsentieren zu dürfen. Besonders im Spätherbst, wenn es früh dunkel wird, kommen die leuchtenden Figuren und Lichtinstallationen so richtig zur Geltung“, sagt Frank-Dieter Heck, Kaufmännischer Geschäftsführer des Zoos. Bis 29. November ist der Zoo donnerstags bis sonntags von kurz nach Betriebsschluss bis 22 Uhr geöffnet: Im Oktober von kurz nach 18 Uhr, im November kurz nach 17 Uhr. jei

© Mannheimer Morgen, Freitag, 25.10.2019