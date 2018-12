Zoodirektor liest Tiergeschichten

Heidelberg.Es ist schon ein schöner Brauch: An Heiligabend, 24. Dezember, verkürzt Zoodirektor Klaus Wünnemann den Kindern das Warten auf die Bescherung, indem er ihnen im Raubtierhaus Tiergeschichten vorliest. Beginn der Lesung ist um 11 Uhr. Direkt im Anschluss findet ein kurzer Rundgang mit einer kleinen Überraschung für Zoo-Besucher und Tiere statt. Die Veranstaltung ist kostenlos und bereits im Zoo-Eintritt enthalten.

An Heiligabend, 24. Dezember 2018, und an Silvester, 31. Dezember 2018, hat der Zoo Heidelberg von 9 bis 13 Uhr seine Tore geöffnet. An den Weihnachtsfeiertagen, 25. und 26. Dezember 2018, und allen anderen Tagen wie gewohnt von 9 bis 17 Uhr. Dabei kann man auch Neuzugang Elli kennenlernen, das gescheckte Shetlandpony. miro

© Mannheimer Morgen, Samstag, 22.12.2018