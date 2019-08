„Zu streng bei Straßenmusik“

Heidelberg.Ein unbekannter Klang strömt durch die Heidelberger Fußgängerzone. Der treibende Rhythmus entstammt einem für unsere Breiten exotischen Instrument. Dumpfe, durchdringende Töne laden Passanten zum Zuhören ein.

Straßenmusiker prägen das Bild jeder Großstadt. In Heidelberg gibt es Vorgaben, an welchen Orten und zu welchen Zeiten die Straßenkünstler auftreten dürfen. Erst kürzlich hat eine junge Musikerin bei einer Sitzung des Heidelberger Gemeinderats gefordert, dass Straßenmusik auch auf der Alten Brücke erlaubt sein sollte. Timm Herre, Sprecher der Stadt, teilte auf „MM“-Anfrage mit, dass der mögliche Standort bereits im August 2016 geprüft und abgelehnt wurde.

Straßenmusiker Bastian, der seinen Nachnamen nicht nennen möchte, sitzt barfuß im Schneidersitz auf dem Boden in der Heidelberger Innenstadt. Vor ihm steht ein hölzerner Miniaturelefant und eine kleine Schatulle, in der schon einige Münzen liegen. Er ist unzufrieden: „Es gibt zu wenige Plätze, an denen man spielen kann und das auch nur zu bestimmten Zeiten.“ „Die Regelungen für Straßenmusiker gibt es in Heidelberg mindestens seit 1992, weiter zurückreichende Unterlagen liegen aber nicht vor“, teilt Christiane Callis, Mitarbeiterin der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt, mit.

Bastians rundes Klanginstrument, das auf seinen Beinen liegt, ist eine sogenannte Handpan. Viele Passanten sprechen ihn auf das Instrument an, das aus der karibischen Steeldrum und dem Indischen Tonkrug kombiniert ist. Zudem wirbt er mit einer glockenbesetzten Fußschelle um Aufmerksamkeit. „Es sind zwar eine Menge Leute da, aber das Problem ist, dass die Straßenmusik hier zu streng geregelt ist“, klagt der Musiker.

Regelungen der Stadt

Fünf Schilder markieren die potenziellen Standorte für Straßenkünstler. Drei davon sind entlang der Hauptstraße verteilt, ein weiterer befindet sich auf Bismarckplatz. „Auf dem Bismarckplatz ist es viel zu laut, um Musik zu machen“, gibt Bastian zu bedenken. Den fünften und neuesten Standort auf dem Neckarmünzplatz gibt es seit 2016. Die ehemalige Künstlerecke auf dem Universitätsplatz hat die Stadt 2014 aufgegeben.

Laut ihren Angaben sind die Hinweisschilder für einen störungsfreien Ablauf notwendig. Weil Straßenmusiker in Heidelberg keine Genehmigung einholen und keine Gebühr entrichten müssen, seien die Schilder die einzige Möglichkeit über die Standorte zu informieren – besonders für Straßenmusiker, die keine ausreichende Ortskenntnis besitzen. Die genaue Anzahl an Straßenkünstlern sei aus diesem Grund auch nicht erfassbar.

Verstöße gegen die Richtlinien werden durch den kommunalen Ordnungsdienst (KOD) geregelt, der im laufenden Jahr bisher 225 Einsätze gemeldet hat, die mit Straßenkünstlern in Verbindung stehen. 212 davon seien Routinekontrollen, die 13 restlichen erfolgten nach Beschwerde (Stand 7. August).

In 28 Fällen sei Anzeige erstattet worden. „Beschwerden kommen immer wieder vor. Insbesondere, wenn es sich um Darbietungen an Orten oder zu Zeiten handelt, die dafür nicht vorgesehen sind“, betont Herre. Anwohner und Verkehr dürfen durch Künstler oder das Publikum nicht gestört werden.

Bei der Alten Brücke müsse der Verkehr weiterhin reibungslos laufen und kein Schild dürfe an dem denkmalrechtlich geschützten Bau angebracht werden. Bastian erzählt, dass noch nie von dem Bauwerk verwiesen worden sei, wenn er in den vergangenen Jahren gelegentlich dort gespielt habe.

„Wenn es auf der Alten Brücke erlaubt wäre, würden wir auch dort spielen“, erzählt die 20-jährige Flötistin Caroline Renning. Sie hat ihren Platz mit dem 20-jährigen Geiger Noah Knittel in der Nähe des Anatomiegartens. Mit der Straßenmusik verdienen sich die beiden etwas für ihr Studium dazu. Der Hauptgrund, warum sie mit aufgeklapptem Instrumentenkoffer dort stehen, sei jedoch die Freude an der Musik, sagen sie.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.08.2019