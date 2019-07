Zu viele Autos für zu wenige Parkplätze

Heidelberg.Eine Sperrung der Straße Langer Anger und einen Zebrastreifen – das versprach Bürgermeister und Verkehrsdezernent Jürgen Odszuck den besorgten Eltern bei einer Demonstration für einen sicheren Schulweg in der Bahnstadt (wir berichteten). Das große Autoproblem im eigentlich nachhaltigen Heidelberger Vorzeigeviertel ist damit jedoch nicht gelöst. Nun melden sich verärgerte Firmenangehörige zu Wort, die im Bereich der Max-Jarecki-Straße, dem Langen Anger und der Darwinstraße mit einer extremen Parkplatznot zu kämpfen haben.

„Wir sind etwa 800 Menschen, die jeden Tag zu ihrem Arbeitsplatz in die Bahnstadt fahren müssen, und es gibt für uns keine Möglichkeiten zum Parken. Von der Stadt wurde uns ein Parkhaus schon für das Jahr 2018 zugesagt, aber stattdessen fallen durch Baustellen immer mehr Parkplätze weg“, klagt Erika Marpe. Sie ist Betriebsratsvorsitzende im Unternehmen Reckitt Benckiser. Ihr Schreiben an den Oberbürgermeister Eckart Würzner, in welchem sie einige Lösungsvorschläge vorstellte, blieb unbeantwortet.

„Die Parksituation in der Bahnstadt ist ein Thema, an dem wir kontinuierlich arbeiten“, teilt eine Sprecherin der Stadt auf Anfrage dieser Zeitung mit. Demnach sei mit dem NATO-Gelände in der Rudolf-Diesel-Straße eine Alternative für die Parkplätze geschaffen worden, die aufgrund der Baustelle des Neuen Konferenzzentrums weichen musste. Und auch andere Lösungen wurden realisiert. „Neben einer neuen Straßenbahnlinie mit drei Haltestellen wurden kilometerlange verbindende Radwege angelegt und eine neue Fuß- und Radverkehrsbrücke ist in konkreter Bauvorbereitung“, sagt die Sprecherin.

Fast die Hälfte der Mitarbeiter würden bereits mit dem Rad oder den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Arbeit fahren, bestätigt Marpe. „Die Firma fördert das auch durch Jobtickets oder Diensträder. Trotzdem bleiben noch ein paar Hundert, die mit dem Auto anreisen müssen.“ Aus der Not heraus seien bereits Grundstückbesitzer angefragt worden, ob die Flächen nicht als Parkplätze angemietet werden könnten.

Für die Betriebsratsvorsitzende wäre eine Möglichkeit, das Problem zu lösen, die Abschaffung der Gebührenpflicht von den Parkbuchten am Straßenrand. „Die Parkplätze vor den Bürogebäuden stehen leer, weil man hier nur maximal zwei Stunden und gebührenpflichtig parken darf“, erzählt sie. Das komme für die Stadt jedoch nicht infrage. Der Gemeinderat hatte beschlossen, dass das Dauerparken und auch das Anwohnerparken grundsätzlich auf Privatfläche stattfinden solle. Außerdem würde ein Bauvorhaben am Europaplatz für neue Parkflächen sorgen, erklärt die Sprecherin.

Die Stadt schätze das Engagement des Unternehmens sehr, da nur gemeinsam das Projekt nachhaltige Mobilität und Verkehrswende in der Bahnstadt vorangebracht werden könne. Marpe ist skeptisch. Wenn das neue Bürogebäude in der Max-Jarecki-Straße vollständig bezogen sein wird, würden weitere 500 Mitarbeiter einen Parkplatz brauchen, sagt sie. „Wir haben nun eine Unterschriftenaktion gestartet und hoffen, dass sich die Stadt endlich unseres Problems annimmt.“

Den Schulweg der Kinder in der Bahnstadt würden die Firmenangehörigen mit ihrem Anfahrtsweg nicht kreuzen, beteuert Marpe. „Unsere Bürogebäude liegen gleich am Anfang vom Langen Anger.“

