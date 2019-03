Zu wenige Flaschen auf dem Markt

Leere Weinflaschen sind derzeit ein knappes Gut. © dpa

Rhein-Neckar.Zwischen Pfälzerwald und Bergstraße werden die Weinflaschen knapp – so viel Wein haben Winzer nach der Ernte in die Fässer gefüllt. Allenthalben höre man von Klagen über Engpässe bei der Belieferung mit Flaschen, sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Als Grund nennt er neben der großen Erntemenge eine Konzentration bei den Herstellern von Weinflaschen und Kapazitätsprobleme – derzeit sind drei Glasschmelzwannen von großen Glashütten in Süd- und Ostdeutschland in Reparatur.

„Wir können nicht alle Aufträge zeitnah bedienen oder nicht in der gewünschten Form und Farbe“, sagt Sascha Wlodarczyk, Geschäftsführer des Flaschen-Großhandels Wittmer GmbH in Kirrweiler im Kreis Südliche Weinstraße in Rheinland-Pfalz. Sein Unternehmen beliefert Winzer in der Pfalz, in Rheinhessen, im Rheingau, an der Hessischen Bergstraße und in Württemberg. „Seit drei Monaten sind Ein-Liter-Schlegelflaschen in Massongrün nicht ausreichend verfügbar.“

Europaweites Problem

„Die Nachfrage nach Glas wird allgemein größer, viele Getränkekonzerne gehen vom PET-Kunststoff zurück auf Glas“, erklärt Wlodarczyk. Glas sei ein idealer Behälter für Wein, sagt Experte Büscher. „Licht fördert Reifeprozesse im Wein, deswegen sind grün oder dunkel eingefärbte Flaschen besonders gut geeignet.“ Für Spitzenweine sind besondere Formen gefragt.

Besonders hochwertige Weine füllen Winzer gern in Spezialflaschen ab, wie Weininstitutssprecher Büscher erklärt. Der jetzige Lieferengpass sei nicht auf Deutschland beschränkt. „Auch europaweit sind Weinflaschen aufgrund der großen Ernte Mangelware.“

