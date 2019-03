Zum Praktikum in eine Notunterkunft

Heidelberg.Rassismus und Diskriminierung sind vor allem für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund Teil ihres Schulalltags. Die Lehrer als erste Ansprechpartner erkennen dies aber nicht, schauen aus Unsicherheit weg oder relativieren, stellte Mona Massumi fest. Die Bildungswissenschaftlerin, die an der Universität Köln angehende Pädagogen ausbildet, gastierte im Rahmen der „Internationalen Wochen gegen Rassismus“ mit einem Vortrag über „Rassismuskritik in der Lehrerausbildung“ in der Aula der Alten Pädagogischen Hochschule in der Keplerstraße.

Als Berufsschullehrerin mit den Fächern Deutsch als Fremdsprache sowie Haus- und Ernährungswirtschaft bildet Massumi am Zentrum für Lehrerbildung der Universität zu Köln seit sechs Jahren angehende Pädagogen aus. Schon die Richtlinien der Kultusministerien und der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) seien problematisch. Dort werde zwar häufig die „Benachteiligung“ bestimmter Schülergruppen festgestellt und zu deren Bekämpfung eine „interkulturelle Kompetenz“ von den Pädagogen gefordert. Das Wort Rassismus dagegen erscheine nicht. Worum es sich bei diesem subjektiv ganz unterschiedlich besetzten Begriff handelt, beschrieb Mona Massumi in einer Definition, ehe sie mögliche Lösungen aus ihrer Arbeit heraus formulierte.

Als besondere, auf Herkunft, Religion oder Sprache beruhende Form der Diskriminierung begegne der Rassismus am häufigsten strukturell, zum Beispiel in der Grundschule. Das Absprechen der Schulreife oder das Verweigern einer Gymnasialempfehlung beruhten teils auf Sprachdefiziten, die aber nichts über die intellektuellen Fähigkeiten eines Kindes aussagten. Ihre Ausführungen stützte sie auf gut ein Dutzend aktueller Forschungsarbeiten, darunter auch die eigene Doktorarbeit, für die sie Interviews mit jungen Migranten führte. Diese berichteten ihr zwar von Rassismuserfahrungen in der Schule, die sie aber aus Angst vor Konfrontationen nicht thematisieren wollten.

Keine Verharmlosung

Als Konsequenz fordert sie, dass Lehrer ihre Biografie und ihr Handeln innerhalb der gegebenen Institutionen hinterfragen müssten. Wenn Schüler oder Kollegen rassistische Diskriminierung erlebten, müsse man sich damit ernsthaft auseinander setzen und nicht bagatellisieren. Auch bedürfe es einer Sprache, in der sich alle über das Thema verständigen könnten, ohne die Gefahr, selbst als Rassist verunglimpft zu werden.

Abhilfe könne eine Initiative wie das von ihr in Köln geleitete Projekt „Prompt“ schaffen. Dabei absolvieren Studenten ihr Pflichtpraktikum in einer Notunterkunft oder einer Schule, um Flüchtlingen und Migranten vor allem die deutsche Sprache beizubringen. In der ständigen Reflexion erlebten sie die eigene Rolle im Lern- und Integrationsprozess und würden auch politisch sensibilisiert. Für die Umsetzung der von ihr und ihren Kollegen gemachten Erkenntnisse brauche es aber noch „einen langen Atem“, lautete Massumis Schlusswort.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.03.2019