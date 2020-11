Zurück in Heidelberg

Minister Guido Wolf (l.) mit Andreas Herrgen. © Justizbehörden

Heidelberg.Der 55-jährige Andreas Herrgen, bisheriger Leiter der Staatsanwaltschaft Mosbach, ist neuer Leiter der Staatsanwaltschaft Heidelberg und tritt die Nachfolge von Romeo Schüssler an, der Anfang September an die Staatsanwaltschaft Mannheim gewechselt war. Der baden-württembergische Minister der Justiz und für Europa, Guido Wolf, hat Herrgen im Rahmen einer kleinen Feierstunde am vergangenen Freitag offiziell in sein Amt eingeführt. Wolf sagte: „Andreas Herrgen ist nicht nur ein langjähriger und fachlich exzellenter Strafverfolger, sondern auch bekannt für seinen hervorragenden, ruhigen und sicheren Führungsstil. Er kehrt nun als Leitender Oberstaatsanwalt an die Staatsanwaltschaft zurück, an der er 1996 seine erste Planstelle erhielt.“ Andreas Herrgen lebt im Rhein-Neckar-Kreis, ist verheiratet und hat drei Kinder. sal

