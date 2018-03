Zurück zur alten Regel

Anzeige

Heidelberg.Viele Bewohner der Heidelberger Altstadt verfolgten die öffentliche Verhandlung des 6. Senats des Verwaltungsgerichtshofs in Mannheim, aber auch Vertreter aus Gastronomie, Gemeinderat und der Stadtverwaltung. Melanie von Görtz, Geschäftsführerin Dehoga Baden-Württemberg, kann sich einen Vergleich auf der Basis der älteren Sperrzeitenregelung „2 plus 3“ vorstellen. Am Wochenende dürfte die Gastronomie bis drei Uhr, unter der Woche bis zwei Uhr öffnen. „Das wäre, glaube ich, ein Kompromiss, mit dem die Wirte leben könnten“ sagt sie. Die Richter hätten betont, dass der Gemeinderat über einen großen Spielraum verfüge, um alle Interessen auszugleichen. Das findet auch Mathias Michalski (SPD) sehr wichtig, der als einziger Stadtrat die Verhandlung verfolgt: „Wir werden das wieder intensiv diskutieren.“ Das „Märchen vom studentischen Donnerstag“ habe sich nun wohl erledigt, findet er.