Zuspruch für Wolfsgärten

Geflüchtete auf dem Weg zum Eingang in Patrick-Henry-Village. © Philipp Rothe

Heidelberg.Die Suche nach dem neuen Standort für das Ankunftszentrum des Landes für Geflüchtete ist einen Schritt weiter: Der Haupt- und Finanzausschuss des Heidelberger Gemeinderats stimmte in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag im Rathaus am Marktplatz dafür, dass dem Land Baden-Württemberg ein ausreichend großes Grundstück in den „Wolfsgärten“ zur Verfügung zu stellen. Unter anderem Mitglieder der Linken/Bunten Linken und der SPD lehnen diese Variante weiter ab.

Auch eine Ackerfläche in Kirchheim („Gäulschlag“) war zuletzt diskutiert worden. Für die Lösung im Stadtteil Wieblingen hatte sich zuletzt bereits der Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss ausgesprochen. Das letzte Wort hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 26. März. Dann steht das Thema auf der Tagesordnung. miro

