Zwei Autos frontal zusammengeprallt

Neustadt.Mehrere Personen sind bei einem Zusammenstoß von zwei Autos auf der B 39 gestern Nachmittag schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 59-Jähriger in Richtung Lambrecht unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der BMW prallte frontal mit einem entgegenkommendem Ford zusammen. Der 59-jährige Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Das Auto des Neustädters geriet kurz nach dem Zusammenstoß ohne Insassen in Brand. Im Ford war eine Familie mit drei Kindern unterwegs. Mindestens zwei der Angehörigen wurden schwer verletzt. Die Bundesstraße musste voll gesperrt werden. vs

© Mannheimer Morgen, Montag, 24.12.2018