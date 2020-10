Zwei Baumaschinen von Baustelle gestohlen

Heidelberg.Aus dem Rohbau des neuen Ärztehauses in der Eppelheimer Straße in Heidelberg sind zwei Baumaschinen gestohlen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, meldete ein Mitarbeiter am Montag, dass aus dem abgeschlossenen Kellerraum eine Akkubohrmaschine fehlt – und ein Akkubandschleifer, der bereits in der Woche zuvor gestohlen wurde. Dass es sich bei Letzterem tatsächlich um einen Diebstahl und nicht um die Vergesslichkeit eines Kollegen, die Maschine nach der Benutzung zurückzulegen, wurde dem Mitarbeiter erst jetzt bewusst. Hinweise unter 06221 991700 an die Polizei.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 13.10.2020