Zwei Dienstwagen rollen mit Brennstoffantrieb

Heidelberg.Die Stadt will beim Klimaschutz mit gutem Beispiel vorangehen und hat zwei Autos mit Brennstoffzellenantrieb als Dienstwagen angeschafft. Bei der Vorstellung der Fahrzeuge auf der Alten Brücke loben Oberbürgermeister Eckart Würzner (3. v.l.) und Umweltbürgermeister Wolfgang Erichson (3. v.r.) die „hochinnovative Technik“. So beziehen die Elektroautos ihren Strom nicht aus Akkus, sondern aus einer Brennstoffzelle. Das biete den entscheidenden Vorteil, dass die Brennstoffzelle mit Wasserstoff funktioniert. „Das Gas lässt sich wie Benzin schnell tanken und bietet große Reichweiten“, erklärt Sabine Lachenicht vom Umweltamt (l.). Zusätzlich zu den umweltschonenden Dienstwagen sei für das erste Halbjahr 2019 auch eine Wasserstofftankstelle in Heidelberg geplant. / red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018