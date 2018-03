Zwei Hotels am Bahnhof

Anzeige

Heidelberg.Ein Boardinghouse mit Apartments zur Kurzzeitmiete und ein IntercityHotel sollen ab dem kommenden Jahr neben dem Heidelberger Hauptbahnhof gebaut werden. Wie die Stadt und die Gesellschaft für Beteiligungen und Immobilienentwicklung (GBI) gestern mitteilten, setze sich das Frankfurter Architekturbüro „raumwerk“ bei dem Wettbewerb für die Neugestaltung des Areals rund um den Bahnhof durch. Bis Ende 2021 soll der Bau des Hotels mit knapp 200 Zimmern und des Boardinghouses abgeschlossen sein. In den Tiefgaragen der Gebäude sollen zudem 120 Parkmöglichkeiten entstehen. Geplant sind für beide Gebäude Fassaden aus hellem Klinker.

Gestiegene Touristenzahlen

„Heidelberg wird durch die neuen Übernachtungsmöglichkeiten als Reiseziel weiter deutlich an Attraktivität gewinnen, obwohl bereits 2017 ein neues Rekordergebnis für die Stadt gebracht hat“, sagte Jan Winterhoff vom Projektentwickler GBI. Im vergangenen Jahr habe es seinen Angaben zufolge 1,4 Millionen Übernachtungen in Heidelberg gegeben mit einem durchschnittlichen Preis in Höhe von 111 Euro.