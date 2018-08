Zwei Männer in Haft

Anzeige

Heidelberg.Zwei 20 und 21 Jahre alte Männer sind nach Mitteilung der Polizei von gestern in Haft. Sie sollen in der Nacht auf Freitag, 4. August, im Heidelberger Stadtteil Bergheim gemeinsam mit einem dritten Verdächtigen in eine Wohnung eingestiegen sein und elektronische Geräte sowie andere Wertgegenstände mitgenommen haben.

Zwischen 1 und 7.30 Uhr nutzte das Trio offenbar ein gekipptes Fenster in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses. Die Täter sollen alle Räume betreten haben – auch das Schlafzimmer, im dem die beiden Bewohner schliefen.

Umfangreiche Ermittlungen führten laut Sprecher der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Polizei Mannheim zu einem 20 Jahre alten Algerier. Er gestand die Tat und nannte Komplizen. Daraufhin wurden zwei 21-jährigen Tunesier festgenommen. Einer der beiden sowie der Algerier kamen in Haft, der dritte Mann durfte gegen Auflagen wieder gehen. miro