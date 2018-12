Zwei Millionen Euro Spenden gesammelt

Heidelberg.Bahnt sich im Konflikt um die Grünfläche an der Providenzkirche in der Heidelberger Altstadt eine Lösung an? Bürger um Jurist Klaus Hekking, von 1985 bis 2015 Vorstandsvorsitzender der SRH-Holding, haben mehr als zwei Milionen Euro Spenden gesammelt. Damit, so die Idee, könnte ein Erbpachtvertrag zwischen der Stadt und dem Grundstücksbesitzer, der Evangelischen Landeskirche, auf 22 Jahre gesichert werden.

Die Kirche möchte hier ein Musikzentrum bauen und rechnet mit 90 000 Euro Pachteinnahmen pro Jahr. Ein noch zu gründender Förderverein könnte bei der Gestaltung des Bürgerparks mitarbeiten, der einer der wenigen Grünflächen in der Altstadt ist, schlug Hekking vor. Oberbürgermeister Eckart Würzner kommentierte die in der Bürgersprechstunde des Gemeinderats vorgebrachte Idee als „toll und sehr großzügig“. miro

