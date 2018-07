Zwei mutmaßliche Diebe wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Haft

Anzeige

Heidelberg.Seit dem 1. Juli sollen sie in vier Fällen gewerbsmäßig gestohlen haben - nun sitzen zwei Männer im Alter von 20 und 30 Jahren in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten, sollen die Männer, Staatsansgehörige aus Algerien und Marokko, am frühen Morgen des 1. Juli einer Frau auf dem Heidelberger Bismarckplatz eine Designerhandtasche im Wert von 210 Euro gestohlen haben. Es folgte der Diebstahl von zwei Laptops und Taschen im Gesamtwert von 1.500 Euro bei einer Public Viewing-Veranstaltung am 10. Juli in der Heidelberger Altstadt. Nachdem Zeugen die beiden Männer beobachtet hatten, wurde das Diebesgut bei einer Kontrolle bei ihnen aufgefunden.

Nur einen Tag später sollen die beiden an der gleichen Stelle drei Handys und einen Laptop im Wert von rund 2.000 Euro gestohlen haben. Ermittlungen im Ankunftszentrum Baden-Württemberg ergaben zudem, dass die beiden Männer bereits zu einem unbekannten Zeitpunkt Küchengeräte im Wert von 400 Euro aus einem sogenannten "Outlet-Store" in Metzingen gestohlen haben sollen.

Eine Amtsrichterin erließ Haftbefehl gegen die beiden Männer, die danach in Justizvollzugsanstalten eingeliefert wurden. Die Ermittlungen dauern an. (pol/mer)