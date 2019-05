Zwei neue Puste-Bären

Heidelberg.In Heidelberg pusten ab sofort zwei Plüschbären Seifenblasen in die Luft, nicht mehr nur einer: Zwar verschwindet der Kult-Bär vom Gebäude an der Ecke Hauptstraße/Märzgasse durch den Umzug der Firma Dielmann, doch Mathias Schiemer (r.), Chef von Heidelberg Marketing, hat für doppelten Ersatz gesorgt. „Der Bär gehört einfach dazu“, sagt Schiemer. Als er hörte, dass dieser verschwindet, habe er seine Kontakte zu Pustefix-Geschäftsführer Frank Hein (l.) spielen lassen, der zwei neue Bären zur Verfügung stellte. Einer soll den bisherigen Platz einnehmen, einer bleibt in der Tourist-Info. jei (Bild: Rothe)

