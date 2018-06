Zwei Pianisten spielen zusammen

Anzeige

Bei einem Konzert mit zwei Flügeln spielen die Pianisten Jens Schlichting und Rolf Schwoerer-Böhning in Heidelberg zusammen. Unter dem Titel „Grenzgänger“ erklingen am Sonntag, 24. Juni 2018, ab 19 Uhr im Brahms-Saal der Städtischen Musik- und Singschule (Kirchstr. 2) ausgewählte Originalwerke sowie Bearbeitungen für zwei Klaviere, teilte Schlichting mit. Unter anderem sind Sätze aus der „Nussknacker-Suite“ von Peter Tschaikowski, der „Carmen-Suite“ von Georges Bizet und den „Ungarischen Tänzen“ von Johannes Brahms zu hören. Zudem stehen Werke von Sergej Rachmaninow in der selten zu hörenden Original-Besetzung für zwei Klaviere sowie eigene Kompositionen auf dem Programm. Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 18 Euro. Schüler zahlen neun Euro. lim