Zwei Städte werben zusammen

„Zwei Städte, ein Erlebnis!“ lautet das Motto für eine bisher einzigartige Kooperation: Das Stadtmarketing Mannheim und Heidelberg Marketing sind ab 11. Januar auf der Tourismusmesse CMT 2020 in Stuttgart erstmals mit einem gemeinsamen Stand vertreten, um das Publikum von Städtereisen zu umwerben. Zudem gibt es nach der Premiere 2019 erneut einen Gemeinschaftsauftritt zahlreicher Kultureinrichtungen, koordiniert vom Kulturbüro der Metropolregion Rhein-Neckar.

Sie haben im vergangenen Jahr den Anfang damit gemacht, sich nicht länger als Konkurrenten zu sehen, sondern zusammen um Besucher zu werben. Ein „großer Meilenstein“, freute sich damals Alexander Schubert, Direktor des Historischen Museums der Pfalz Speyer und Sprecher des Netzwerks der Museen und Schlösser der Region.

Schwetzingen macht mit

Den 16 Quadratmeter großen Stand auf der CMT finanzierten und beschickten abwechselnd mit Personal die Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz, das Historisches Museum der Pfalz (Speyer), die Nibelungen-Festspiele (Worms), die Reiss-Engelhorn-Museen, Technoseum (beide Mannheim) sowie das Wilhelm Hack-Museum (Ludwigshafen. Das kostete sie eine - auf Nachfrage nicht näher bezifferte - fünfstellige Summe. Robert Montoto vom Kulturbüro der Metropolregion nannte diese enge Zusammenarbeit damals „beispielhaft“ - und tatsächlich hat das Beispiel gleich zwei mal Schule gemacht. Zunächst sind mit dem Nationaltheater Mannheim und der Stadt Schwetzingen zwei weitere Partner an dem Stand hinzugekommen, womit sich nun acht große Institutionen der Metropolregion vorstellen.

Aber es gibt noch einen zweiten Gemeinschaftsstand aus der Region in Stuttgart - von Mannheim und Heidelberg. Bisher waren die beiden Städte bei der CMT getrennt marschiert. Mannheim trat mal gemeinsam mit seinen Museen auf, mal auch gar nicht. Aber schon 2017, zum Jubiläum „200 Jahre Fahrrad“, hatte es unabhängig von der CMT eine gemeinsame Kampagne von Stadtmarketing Mannheim, Heidelberg Marketing und dem Tourismus Marketing Baden-Württemberg gegeben, um Fahrradtouristen aus den Niederlanden anzulocken. Das war die Keimzelle für das, was jetzt - nach längerer Vorbereitung - erstmals bei der CMT klappen soll: ein Gemeinschaftsstand der bisher konkurrierenden Städte in Halle 6 des Stuttgarter Messegeländes.

„Schon heute verbinden viele unserer Gäste den Besuch in Heidelberg mit einer Visite im nur 20 Kilometer entfernten Mannheim,“ begründet Mathias Schiemer, Geschäftsführer der Heidelberg Marketing GmbH, die Kooperation. „Die beiden Ziele ergänzen sich hervorragend und decken zusammen zahlreiche touristische Aspekte und Kundeninteressen ab“, so Schiemer. Außerdem gelinge durch regionales Marketing vielleicht eine Entzerrung der Tourismusströme, hofft Schiemer - „raus aus dem Ballungsgebiet Heidelberger Altstadt, hinein in das wunderschöne und spannende Umland,“ wie er es formuliert.

„Die beiden Städte liegen so dicht beieinander, dass wir mit dieser Kooperation Synergien nutzen und unseren Gästen gemeinsam ein neues Städteerlebnis anbieten möchten“, erklärt Karmen Strahonja, Geschäftsführerin vom Stadtmarketing Mannheim. Städtereisen lägen schließlich im Trend, und im nördlichen Baden-Württemberg seien Mannheim und Heidelberg dabei die „Zugpferde“, so Strahonja: „Wir sehen gute Chancen, mit einer gemeinsamen Vermarktung die Destination weiter zu stärken.“

Gastronomie und Grünanlagen

Immerhin kommt Mannheim mit inzwischen 1,46 Millionen Übernachtungen fast an die hohen Heidelberger Zahlen (1,55 Millionen, beides für 2018) heran - vor 20 Jahren lagen da Welten dazwischen. Bei der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer liegt Mannheim mit 2,13 Tagen gar vor Heidelberg (1,92 Tage).

Bei ihrem ersten gemeinsamen Messeauftritt wollen die Städte für Angebote werben, die - so Strahonja - „ähnlich und doch jeweils einzigartig in beiden Städten zu finden sind“. Dazu zählen etwa „grüne Erlebnisse“ wie Parks, Schlösser und Gärten, besondere Kultur-Termine in Museen, Theatern oder Konzerthallen sowie Gastronomie- und Shopping-Möglichkeiten. Zudem wollen beide Städte ihre Unesco-Titel hervorheben - Mannheim als „Unesco City of Music“, Heidelberg als die „Unesco City of Literature“.

© Mannheimer Morgen, Montag, 06.01.2020