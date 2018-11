Zwei Standorte, eine Einheit

Heidelberg.Die geplante neue Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis (wir berichteten) hat eine weitere Hürde genommen. Der Heidelberger Gemeinderat beauftragte die Stadtverwaltung in seiner jüngsten Sitzung einstimmig, die Verhandlungen mit dem Deutschen Roten Kreuz Rhein-Neckar/Heidelberg und dem Kreis fortzusetzen. Ziel ist es, dass zukünftig an zwei Standorten – in der bisherigen Leitstelle in Ladenburg und in der Hauptfeuerwache in der Heidelberger Bahnstadt– Notrufe unter der 112 einlaufen und bearbeitet werden. Gleichzeitig erfolgt an beiden Orten die Koordination der Rettungsdienste für das gesamte Gebiet. Feuerwehreinsätze in Heidelberg sollen hingegen weiterhin von der Berufsfeuerwehr koordiniert werden. Die Einsatz- und Notrufstrukturen der Polizei sind von diesen Plänen grundsätzlich nicht betroffen.

Investitionen bei der Feuerwehr

Damit die beiden Standorte ohne Probleme zusammenarbeiten können, müssen sie zunächst umfangreich technisch und personell vernetzt werden. Da die Leitstelle der Heidelberger Feuerwehr dabei nicht mehr dem aktuellen Stand entspricht, sollen dort die meisten Anstrengungen unternommen werden und von der Stadt getragen werden. Dafür sind bereits 1,1 Millionen Euro im Haushalt 2019/2020 vorgesehen, den der Gemeinderat in seiner Sitzung ebenfalls genehmigt hat.

Bei der Zusammenlegung der beiden Leitstellen wollen alle Beteiligten „gleichberechtigt und einvernehmlich“ zusammenarbeiten, wie es in der Absichtserklärung heißt. Seit 2014 werden in Ladenburg die Rettungsdienste für Mannheim, Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zentral geführt, außerdem werden von dort die Feuerwehren außerhalb der beiden kreisfreien Städte alarmiert. Aus Mannheim hatte es dagegen heftige Proteste gegeben, auch weil zunächst ein neuer zentraler Standort in Heidelberg in Planung war. Im März 2017 entschied das baden-württembergische Innenministerium, die Bereiche wieder zu trennen, was bereits ab dem 1. Januar formell umgesetzt werden soll. Wann die Neuordnung auch praktisch erfolgen wird, ist derzeit noch unklar. beju

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018