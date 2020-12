Zwei Todesfälle in Heidelberg

Heidelberg.Das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises meldete am Dienstag für Heidelberg zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die beiden verstorbenen Heidelbergerinnen seien zwischen 70 und 80 sowie zwischen 90 und 100 Jahre alt gewesen.

Zudem teilte das Amt mit, dass sich in einer Alten- und Pflegeeinrichtung in Eschelbronn bei Sinsheim 49 Personen mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Nachdem bei mehreren Personen Symptome aufgetreten waren, seien Bewohner sowie Mitarbeiter und Besucher der Tagespflege getestet worden. Aktuell seien im stationären Bereich 25 Fälle zu verzeichnen und in der Tagespflege 13. Zudem seien elf Mitarbeitende der Einrichtung mit dem Coronavirus infiziert. Der gesamte Wohnbereich stehe unter Quarantäne und es bestehe ein Besuchsverbot. Das Gesundheitsamt entscheidet nun in Absprache mit der Heimleitung über die weiteren Maßnahmen. sin

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 02.12.2020