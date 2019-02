Heidelberg.Zwei Unfälle mit Straßenbahnen hat die Polizei gestern gemeldet: Beim Abbiegen von der Bergheimer in die Römerstraße ist ein Kleintransporter am Mittwochnachmittag von einer Bahn erfasst worden. Der 63-jährige Fahrer und die Passagiere blieben unverletzt. Bereits am Dienstag lief gegen 15 Uhr ein 47-Jähriger in der Kurfürsten-Anlage auf Höhe der Haltestelle „Seegarten“ aufs Gleis. Er wurde erfasst und zu Boden geworfen, stand selbstständig wieder auf und klagte über Prellungen im Beckenbereich. Die Bahn habe er wegen seines Kapuzenpullovers übersehen. Der Straßenbahnverkehr stockte hier für rund 20 Minuten. miro

