Zwei Verletzte bei Brand

Heidelberg.Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Neuenheim sind am Donnerstag zwei Personen verletzt worden – eine davon schwer. Wie die Behörden mitteilten, war im Keller des Anwesens in der Biethsstraße aus bislang ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Polizei und Feuerwehr seien kurz nach 9 Uhr alarmiert worden. Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die 84-jährige Bewohnerin und deren 13 Jahre alte Enkelin in dem Haus aufgehalten.

Haus nicht bewohnbar

„Die Berufsfeuerwehr Heidelberg konnte beide aus dem Gebäude retten“, berichtet ein Polizeisprecher. Während die Jugendliche mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Kinderkrankenhaus gebracht wurde, erlitt ihre Oma schwere Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. „Nach erster eingehender Untersuchung konnten die behandelnden Ärzte Lebensgefahr bei ihr nicht ausschließen“, heißt es von der Polizei.

Der Brand sei im Laufe des Tages gelöscht worden. Das Haus sei nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund der Rauchgasbelastung nicht bewohnbar. Die im Anwesen lebenden Personen konnten bei Freunden und Bekannten unterkommen. Den Schaden schätzen die Behörden auf rund 150 000 Euro. sin

© Mannheimer Morgen, Freitag, 18.12.2020