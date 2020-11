Zwei Verletzte bei Zimmerbrand

Heidelberg.Bei einem Brand am Mittwochmorgen in Heidelberg sind zwei Personen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei brach gegen 7 Uhr brach in einem Zimmer einer Wohnung in der Max-Joseph-Straße aus bislang noch unbekannten Gründen ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Zwei Bewohner wurden mit leichten Brandverletzungen und Rauschgasvergiftungen in eine Klinik gebracht. Nach einer ersten Einschätzung ist das Zimmer unbewohnbar. Die restlichen Wohnungen des zweistöckigen Hauses sind nach der Belüftung wieder bewohnbar. Der Sachschaden beträgt rund 30 000 Euro.

