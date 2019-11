Zwei Verwöhnpaläste öffnen in Heidelberg

Heidelberg.Michaela Roßner

Das feste Kuppelzelt steht: Am Tiergartenschwimmbad im Neuenheimer Feld ist innerhalb zwei Tagen das Herz des „WinterVarietés“ entstanden. Nun wächst noch drumherum ein kleines Containerdorf mit zwei Küchen, Foyer, Sanitäranlagen und Garderobe. Zwanzig Meter Durchmesser hat die Kuppel, die zehn Meter hoch ist. Bis zu 250 Gäste sollen hier ab 27. November mit vier Gängen verwöhnt werden. Dazu gibt es ein Programm mit hochkarätigen Künstlern, versprechen die Veranstalter Florian Keutel aus Ladenburg und Riadh Bourkhis. 6000 Tickets seien schon verkauft. Im vergangenen Jahr kamen insgesamt 9000 Gäste. Ebenfalls auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen hoch über der Stadt: Schloss-Gastronom Martin Scharff stellt ein eigenes Varieté-Programm auf die Bühne. Dieses „Gourmet Varieté“ ist der Musiklegende Michael Jackson gewidmet.

Parkplatz und Bergbahn

Zwei Wintervarietés in einer Stadt – wie glücklich sind die Veranstalter mit diesem doppelten Angebot? „Konkurrenz belebt das Geschäft“, betont Keutel. „Wir möchten auf jeden Fall mit Qualität überzeugen“, ergänzt er. Der Ladenburger Veranstalter hat im Carl-Benz-Museum seiner Heimatstadt das erste „WinterVarieté“ veranstaltet und war dann aufs Schloss gezogen. Nach einem Jahr beendeten der Sternekoch und der Veranstalter aber ihre Zusammenarbeit. „Der Standort am Tiergarten hat sich für uns bewährt“, verweist Keutel auf rund 800 kostenlose Parkplätze direkt vor dem Eingang. „Die Tickets werden bei uns entwertet – und wer sein Auto in der Nacht stehen lassen möchte, kann das ebenfalls guten Gewissens tun.“ Außerdem befindet sich vor dem Eingang eine Bushaltestelle für die Anreise per ÖPNV.

Bereits ausgebucht sind die drei Brunch-Termine an Samstagen - ein Angebot, das speziell für Familien ins Programm genommen wurde. „Wir haben mit dem 11. Januar jetzt einen zusätzlichen Termin aufgenommen“, bestätigt Keutel. Für 49 Euro (Kinder 40 Euro) gibt es nicht nur freie Auswahl am Brunch-Buffet, sondern auch ein verkürztes Showprogramm von einer Stunde. Insgesamt dauern diese Samstagmittage dreieinhalb Stunden – da können sich alle Generationen amüsieren, sind die Varietemacher überzeugt.

Auch Martin Scharff denkt an die Familien: Am 22. und 26. Dezember gibt es „Family Days“ mit reduziertem Festpreis, zusätzlichem Kinderprogramm und Kindermenüs. Der 27. Dezember ist für Mütter und Töchter als „Ladys Night“ reserviert. Auch hier läuft der Ticketvorverkauf längst. Ausgebucht sind der 5., 8., 17. und 30. Dezember. Immer freitags und samstags gibt es eine „After Show Party“ im historischen Fasskeller mit DJ und Cocktailbar.

Im Ticket inbegriffen ist die Fahrt mit der Bergbahn zum Schloss – empfohlen wird, das Auto an der Station (Parkhaus Kornmarkt) abzustellen. Bis eine Stunde nach Ende der Veranstaltung sei die Rückfahrt mit der Bergbahn ebenfalls garantiert. „Zeltatmosphäre gehört einfach zu einem Wintervariete dazu“, findet hingegen Bourkhis. Weil im Kuppelzelt keine Balken oder Wände die Sicht bedecken, habe jeder Gast freie Sicht. „Jeder Besucher sitzt maximal acht Meter von der Bühne entfernt“, verspricht Keutel. Eine acht Meter breite und drei Meter hohe LED-Wand wird die perfekte Kulisse für die Künstler schaffen.

Auch in Worms wird es ein „WinterVarieté“ von Keutel und seinem Partner geben. Aber ohne Spiegelzelt: Im Kesselhaus der städtischen Energieversorgung wird es 30 Spieltage geben. „Wir haben jetzt schon 4500 Tickets verkauft - genau so viele wie in der vergangenen Saison insgesamt“, freut sich Keutel.

