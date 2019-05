Zwei Zwölfjährige mit Messer bedroht

Heidelberg.Zwei 12-Jährige sind am frühen Samstagabend am Neckarufer von unbekannten Jugendlichen mit Messern bedroht und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, waren die beiden Kinder gegen 18.35 Uhr am Iqbal-Ufer gerade auf dem Nachhauseweg. Dort wurden sie von zwei Jugendlichen angesprochen, die ein Taschenmesser dabei hatten. Sie verlangten Handy und Bargeld. Die Kinder übergaben etwa zwölf Euro, die Täter flüchteten in Richtung eines Hotels. Die Kriminalpolizei Heidelberg sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die zwei etwa 14-jährige Jungs gesehen haben. Beide trugen Jogginghosen, einer hat einen orangefarbenen Kapuzenpulli an. sal

