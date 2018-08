Zwischen Bahnhof und B3: Bahnstadt wächst weiter rasant

Anzeige

Großkino „Luxor“: Das erste Kino weltweit im Passivhaus-Standard ist mit sechs von 16 Sälen eröffnet. 180 Stellplätze gibt es in der Tiefgarage. Auf Hochtouren läuft der Ausbau der Säle im Obergeschoss inklusive Freiluft-Kino.

Fitnessstudio: Die Unternehmensgruppe Pfitzenmeier will hier ab dem kommenden Jahr ein „Premium Plus Resort“ mit drei Obergeschossen und drei Tiefgaragengeschossen in direkter Nachbarschaft zum „Luxor“-Großkino bauen. Gerade sind – nach Kritik aus dem Gemeinderat – die Fassadenpläne noch einmal überarbeitet worden. Zwischen diesen beiden Gebäudekomplexen soll im kommenden Jahr eine Radwegbrücke über die Bahngleise zur Gneisenaustraße gebaut werden.

Nahversorgungszentrum Westarkaden: Zwischen Eppelheimer Straße und Grüner Meile entstehen auf 11 700 Quadratmetern drei große Baukörper. Sie geben einer Kita, Wohnungen und einer zweigeschossigen Tiefgarage mit 500 Stellplätzen Raum. Und Einzelhandel- sowie Gastronomie: Ein Discounter zieht an den Standort zurück, ein Supermarkt, ein Drogeriemarkt, eine Apotheke und ein Frisör kommen. Es ist nach dem 2013 eröffneten Stadttor West das zweite Objekt des Unternehmens Unmüssig aus Freiburg. An der Stelle des ehemaligen „PX“ nebenan – hier hat der Discounter ALDI sein Ausweichquartier – soll das Kopernikusquartier Gestalt annehmen. Wohnungen und Einzelhandel sind geplant.

Bahnhofsvorplatz Süd: Der Europaplatz soll ein belebter Platz mit Gastronomie und Einzelhandel werden. Die Gustav Zech Stiftung baut ab dem Frühjahr ein elfgeschossiges Vier-Sterne-Konferenzhotel sowie vier Gebäude für Büros, Wohnungen, Dienstleistungen und Gastronomie. 2021 soll alles fertig sein.

Konferenzzentrum: Der große Saal mit 1800 Plätzen, der kleine Saal mit 800 Sitzplätzen: DEGELO Architekten aus Basel feilen gerade an den Plänen. Mitte 2019 soll Baustart sein.

Skylabs: 500 Arbeitsplätze sind laut Stadt bereits in diesem ersten von möglicherweise drei Komplexen der Max-Jarecki-Stiftung entstanden. Es ist komplett vermietet.

Altes Stellhäuschen: Seiner ursprünglichen Funktion schon lange beraubt, wird das Häuschen gerade zum Gastronomiestandort mit öffentlichen Toiletten – auch für die Spielplatzbesucher nebenan.

11: Neue Feuerwache: Bereits vor elf Jahren, 2007, ist die städtische Feuerwehr gezogen. Die markante Architektur stammt von Peter Kulka aus Köln. Die städtische Immobiliengesellschaft GGH baute die Wache mit knapp 10 000 Quadratmetern für 14 Millionen Euro.

Heidelberg Village: Der Freiburger Architekt Wolfgang Frey baut hier mit seiner Unternehmensgruppe seit Oktober 2015 auf 15 000 Quadratmetern 162 Wohneinheiten. Das preisgekrönte Projekt wächst zögerlich. Der Einzug Ende 2017 wurde kurzfristig verschoben. Inzwischen sind Einheiten bewohnt, aber es fehlen noch Balkone. Die Fassade soll über die Metall-Balkone komplett begrünt werden.

Sky Angle: Der zweite Baukomplex der Max-Jarecki-Stiftung ist fast fertig. Anfang 2019 ziehen auf rund 16 000 Quadratmetern forschungs-nahe Unternehmen ein.

Stadttor Ost: Ein Mix aus Büros, Praxen und Einzelhandel – darunter eine weltweit tätige Unternehmensberatung mit 300 Mitarbeitern sowie eine bislang in Neuenheim ansässige Klinik für plastische und kosmetische Chirurgie.

Milchzentrale: Das Gebäude ist zum Abriss vorgesehen. Das Grundstück direkt neben dem des geplanten Konferenzzentrums und westlich des Technologiezentrums hat sich bereits die Max-Jarecki-Stiftung als dritte Optionsfläche gesichert, heißt es.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 14.08.2018