Die in Mannheim lebende chinesische Geigerin Deng Xiao Mei spielt am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr im Maguerre-Saal des Theaters Heidelberg. Die Virtuosin auf der zweisaitigen Erhu-Geige tritt mit ihrem International Ensemble zur Feier des chinesischen Neujahrsfestes auf. Das Gastspiel findet zugleich aus Anlass des 10-jährigen Bestehens des Konfuzius-Institutes an der Universität Heidelberg statt.

Mit ihrem Ensemble vollzieht Deng Xiao Mei einen die Kulturen und Völker verbindenden Brückenschlag zwischen Ost und West. Mehr noch: Sie verbindet auch unterschiedlichste Genres miteinander. Klassische Musik aus Europa, jazzige Improvisationen und lateinamerikanische Rhythmen vereinen sich da mit chinesischen Volksliedern und fernöstlichen Instrumentalstücken.

Die Band der Erhu-Virtuosin ist hochkarätig. Sie spielt mit Valeria Lo Giudice (Cello), Heiko Duffner (Akustik- und E-Gitarre), Claus Kiesselbach (Vibrafon), Martin Simon (Kontrabass), Peter Hinz (Percussion) und Olaf Schönborn (Saxofon, Flöte, Bassklarinette). gespi

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 09.01.2020