Zwischen Popkonzert und Leibesübung

Heidelberg. Wo in einigen Monaten Schüler, Basketballer und Handballer rennen, werfen und dribbeln sollen, sind jetzt noch hydraulische Hebebühnen im Einsatz. Auf dem Boden des Rohbaus der neuen Großsporthalle an der Speyerer Straße montieren Arbeiter derzeit Lüftungsrohre, Kabel und Wasserleitungen. Im Frühjahr 2020 soll alles fertiggestellt sein.

Bei einem Rundgang von den Zuschauerrängen über den Logenbereich bis zu den Umkleiden informierte sich der Bürgermeister und Baudezernatsleiter Jürgen Odszuck über den Stand der Arbeiten. Verzögerungen habe es nicht gegeben, berichtete ihm der zuständige Architekt Markus Hammel.

Zu solchen hätten nicht nur Probleme am Bau selbst, sondern auch der Anschluss des Heidelberg Innovation Parks (hip) an das Strom-, Wasser- und Fernwärmenetz führen können, machte der Amtsleiter für Konversion und Liegenschaften Wolfgang Polivka deutlich. Die Halle ist Teil des hip, der im Stadtteil Kirchheim auf dem Gelände der Patton Barracks, das früher von der amerikanischen Armee genutzt wurde. Genau wie an das Energie- wird die Halle auch an das Straßennetz angeschlossen. Dafür erhält die Speyerer eine Verbindung mit der Straße Im Mörgelgewann. Anfang März soll diese mit einer Ampelanlage abgeschlossen sein. Die Kosten betragen rund 2,2 Millionen Euro.

Ende Oktober 2014 spazierten 800 Bürger zum ersten Mal nach dem Abzug der Amerikaner über das Gelände der Patton Barracks. Im November gab es ein Bürgerforum.

Platz für 5000 Zuschauer

Über die Speyerer Straße sollen künftig die Besucher von Großveranstaltungen die Halle erreichen, wozu vor allem die Heimspiele der Zweitligabasketballer der MLP Academics gehören. Dann erreicht der Bau mit 5000 Zuschauern sein maximales Fassungsvermögen. Ebenfalls vorgesehen sind gelegentliche Auftritte der Handballer von den Rhein-Neckar-Löwen, für die die Kapazität durch den Einsatz fahrbarer Tribünen auf 3500 verkleinert werden kann. Auch Kulturveranstaltungen wie Konzerte sollen stattfinden.

Ihren Hauptzweck erfülle die Halle jedoch als Ort für den Schulsport, betonte Jürgen Odszuck. Daher erhalten die Schüler einen Eingang auf der Westseite, abgeschirmt von der viel befahrenen Speyerer Straße. Drei unter dem Dach montierte Vorhänge sollen eine Aufteilung in separat nutzbare Bereiche ermöglichen. Zusammen mit weiteren kommunalen Dienstleistern organisiert die städtische Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) den laufenden Betrieb. Über eine Tochtergesellschaft ist die GGH gleichzeitig der Bauherr. So bündele man die vorhandenen Kompetenzen optimal, erklärte der Geschäftsführer Peter Bresinski.

„Meilenstein“ bald fertig

Er begleitete Jürgen Odszuck auch bei dessen zweitem Termin an diesem Nachmittag, einem Besuch des Wohn- und Geschäftsquartiers „Meilenstein“ in der Bahnstadt. Dieses aus insgesamt elf Gebäuden bestehende und 12 000 Quadratmeter große Ensemble soll bis zum Jahresende fertig sein. Bisher seien 80 von 185 Wohnungen vermietet. Ein Kindergarten, Gewerbeeinheiten, Restaurants, ein Bürogebäude und ein Hotel machen aus dem Meilenstein ein Ensemble, das rund um die Uhr mit Leben gefüllt und nicht Werktags verwaist ist. „Ich bin stolz, dass die GGH willens und fähig ist, so ein Projekt zu entwickeln“, machte Jürgen Odszuck deutlich. Schon äußerlich setzt es neue Akzente. So knüpfe die Fassade mit ihren abgerundeten Ecken und einer Verkleidung aus sandfarbenen Klinkern an die 1920er Jahre an, erklärte Peter Bresinski. Im Erdgeschoss lockern Kolonnaden das Erscheinungsbild zum Gadamer-Platz hin auf und lassen Durchgänge in den mit Bäumen bepflanzten Innenhof, unter dem sich eine Tiefgarage erstreckt.

