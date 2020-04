Zwölf Bewohner einer Seniorenwohnanlage infiziert

Heidelberg.Zwölf Bewohner der Senioreneinrichtung Agaplesion Bethanien Lindenhof in Rohrbach sind positiv auf das neue Coronavirus getestet worden. Das teilte eine Sprecherin mit. Bereits am Dienstag waren vier Fälle bekannt geworden. Eine Person aus dem Wohnbereich „Bergstraße“ sei an diesem Abend ins Krankenhaus gebracht worden. Alle anderen zeigten leichte Krankheitsverläufe. Insgesamt lebten 36 Menschen in dem Wohnbereich. Am Mittwoch habe man das positive Ergebnis von sieben weiteren Menschen bekommen.

Ein achter Bewohner sei in der vergangenen Woche getestet worden. Das Ergebnis habe es erst jetzt gegeben. „Wir sind schwer betroffen. Wir setzen alles daran, die anderen Bewohner zu schützen!, betonte Michael Thomas, Geschäftsführer des Agaplesion Bethanien Lindenhof.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.04.2020