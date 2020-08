Aktivisten fordern mehr Klimaschutz

Heidelberg.Vor der Zentrale von HeidelbergCement in Heidelberg haben am Freitag Klimaaktivisten protestiert. Laut eines Polizeisprechers beteiligten sich 17 Demonstranten an der Aktion. Die Gruppe besetzte den Eingang der Hauptverwaltung sowie das Vordach des Gebäudes.

Die Aktivisten gehören zum Bündnis „Wurzeln im Beton“, das sich vor einem Jahr gegründet hatte und am Freitag erstmalig mit einer eigenen Aktion öffentlich in Erscheinung trat. Die Gruppe fordert eine ökologische Wende in der Baubranche. „HeidelbergCement ist maßgeblich mitverantwortlich an der Klimakrise“, so Bündnis-Sprecherin Luca Holz (25). „Wir wollen die Öffentlichkeit darauf aufmerksam machen, dass Bauen ein klimarelevantes Thema ist.“

Die Aktion richtete sich nach Angaben der Gruppe auch gegen „neokoloniales Denken und Ausbeutung durch kapitalistische Unternehmen wie HeidelbergCement.“ Die Gruppe wirft dem Konzern vor, Lebensraum der indigenen Bevölkerung in Indonesien zu zerstören. Sie bezieht sich dabei auf das Zementwerksprojekt einer Tochterfirma. Vier Aktivistinnen hatten ihre Füße in Holzkisten einbetoniert. Das sei eine Widerstandspraxis, die das Bündnis von indonesischen Aktivisten übernommen hätte.

Gleichzeitig Mahnwache

Parallel zu der Aktion fand eine Mahnwache statt, an der sich auch Mitglieder der Organisationen Fridays For Future und Extinction Rebellion beteiligten. Auch die Mannheimer Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut war als Beobachterin vor Ort. Die Aktion wurde am Mittag nach rund sechs Stunden beendet. Die Polizei nahm die Personalien der Aktivisten auf. HeidelbergCement teilte mit, dass es sich um eine unangekündigte Aktion handelte.

Mit der Blockade des Eingangs der Zentrale folgte die Gruppierung einem Aufruf der Bewegung „Zucker im Tank“. Auf ihrer Webseite fordert diese am 7. und 8. August zu Aktionen für Klimagerechtigkeit auf. apt

