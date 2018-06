„Es muss auch mal genug sein“

Bernd Scheifele, Vorstandsvorsitzender bei Heidelberg Cement, hat nach drei Amtszeiten seinen Abschied für das Jahr 2020 angekündigt. © rinderspacher

Heidelberg. HeidelbergCement-Chef Bernd Scheifele will nicht zu den Spitzenmanagern gehören, die an ihrem Stuhl kleben. Deshalb gibt er in zwei Jahren den Vorstandsvorsitz ab. Zurückkehren könnte er aber als oberster Aufseher des Dax-Konzerns.

Herr Scheifele, Sie wollen 2020 als Vorstandschef aufhören und mit knapp 62 Jahren in den Ruhestand gehen.

...

Sie sehen 6% der insgesamt 6625 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.06.2018