HeidelbergCement plant neues Projekt

Heidelberg.Der Baustoffkonzern HeidelbergCement hat ein weiteres Projekt zur Abscheidung und Speicherung von klimaschädlichem CO2 in der Zementproduktion angestoßen. Wie der Dax-Konzern mitteilte, haben die nordamerikanische Tochter Lehigh und die Initiative International CCS Knowledge Centre eine Machbarkeitsstudie vereinbart, die Möglichkeiten der CO2-Reduzierung im kanadischen Zementwerk Edmonton prüfen soll. „Die Prüfung der Machbarkeit von CCS in dieser Größenordnung ist eine Premiere in der nordamerikanischen Zementindustrie“, sagte Bernd Scheifele, Vorstandschef von HeidelbergCement.

Zement gehört zusammen mit Stahl, Kunststoffen, Papier und Aluminium zu den fünf Erzeugnissen, die für die Hälfte der weltweiten Treibhausgas-Emissionen der Industrie verantwortlich sind. HeidlebergCement will die CO2-Emission pro Tonne Zement bis 2030 um 30 Prozent im Vergleich zu 1990 senken. fas

