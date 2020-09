HeidelbergCement sieht erste Erholungszeichen

Heidelberg.Beim Baustoffkonzern HeidelbergCement laufen die Geschäfte deutlich besser. „Auch wenn die Absatzmengen in einem schwierigen Umfeld weiterhin rückläufig sind, sind wir sehr gut in das dritte Quartal gestartet“, sagte Unternehmenschef Dominik von Achten auf dem Kapitalmarkt am Mittwoch in Heidelberg. Das Ergebnis im Juli und August habe deutlich über den jeweiligen Vorjahresmonaten gelegen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir ein gutes drittes Quartal haben“, fügte von Achten hinzu, der Anfang Februar den Chefsessel von Bernd Scheifele übernommen hatte.

Zu der besseren Geschäftsentwicklung hätten vor allem das Sparprogramm und stabile Preise beigetragen. Um gut durch die Corona-Krise zu kommen, hatte HeidelbergCement bereits Ende Februar ein neues Sparprogramm aufgesetzt. Damit will das Unternehmen eine Milliarde Euro einsparen. Dazu beitragen sollen etwa geringere Personalaufwendungen, freiwillige Kürzungen der Management-Gehälter, die Beschränkung von Investitionen sowie geringere Steuerzahlungen.

Das Umfeld in der Bauwirtschaft bleibe aber weiter hochvolatil, warnte von Achten. Zudem könne es jederzeit zu einer erneuten Infektionswelle mit Auswirkungen auf bereits begonnene oder angekündigte Bauprojekte in einzelnen Ländern kommen. Vor diesem Hintergrund könnten die vollen Auswirkungen der Corona-Krise auf die Unternehmensergebnisse 2020 weiterhin nicht zuverlässig abgeschätzt werden.

Neue Strategie

Im Rahmen seiner neuen Strategie „Beyond 2020“ will der Zementhersteller sein ursprüngliches CO2-Emissionsziel für 2030 auf 2025 vorziehen. Bis 2025 will das Unternehmen die spezifischen Netto-CO2-Emissionen auf unter 525 Kilogramm pro Tonne zementartigem Material verringern. Dieser Wert entspreche einer Reduktion von 30 Prozent gegenüber dem Jahr 1990.

Außerdem soll der Konzern noch schlanker, profitabler und effizienter werden. Darüber hinaus sollen weniger profitable Geschäfte in einzelnen Ländern schneller verkauft werden. be/dpa

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 17.09.2020