HeidelbergCement umwirbt Aktionäre

Ziel: Bessere Bonitätsnote

Vor allem will das Unternehmen bis 2020 seinen finanziellen Spielraum erweitern. „In den nächsten drei Jahren wollen wir unseren freien Cashflow deutlich erhöhen, um Wert für unsere Aktionäre zu schaffen“, kündigte Scheifele in Bergamo an. Der freie Cashflow ist das Geld, das ein Konzern quasi zur freien Verfügung hat, nachdem alle Kosten für das operative Geschäft und für Investitionen abgezogen sind. Die Mittel stehen also für Dividendenzahlungen bereit oder um Kredite zurückzuzahlen. In den Jahren 2015 bis 2017 lag der freie Cashflow von HeidelbergCement einem Sprecher zufolge bei insgesamt rund 3,6 Milliarden Euro. Bis 2020 soll er nun auf etwa sechs Milliarden Euro steigen.

Die Anteilseigner sollen durch weiter steigende Dividenden profitieren. Für 2017 hatte das Unternehmen pro Aktie 1,90 Euro ausgeschüttet, nach 1,60 Euro für 2016 und 1,30 Euro für 2015. Auch Aktienrückkäufe seien denkbar, teilte der Konzern gestern mit. Gleichzeitig will HeidelbergCement bis 2020 rund 1,7 Milliarden Euro Schulden abbauen.

Damit streben die Heidelberger auch ein bessere Bonitätsnote an. Mit diesen Noten wird die Kreditwürdigkeit eines Unternehmens bewertet: Je besser die Note, desto einfacher und günstiger können sich Firmen in der Regel Geld am Kapitalmarkt leihen. HeidelbergCement hatte sich vor rund zehn Jahren mit dem Kauf des britischen Baustoffherstellers Hanson verhoben und war in Finanznot geraten. In den Folgejahren stand der Schuldenabbau im Fokus. Erst 2015 wagten die Heidelberger mit der Übernahme von Italcementi wieder einen Milliardenzukauf.

Börse reagiert zurückhaltend

Übernahmen in dieser Größenordnung sind nun in den kommenden Jahren vorerst nicht geplant - denkbar seien lediglich kleinere Zukäufe, um bestehendes Geschäft zu vervollständigen. Finanziert werden sollen solche Investitionen vor allem, indem sich das Unternehmen gleichzeitig von Aktivitäten trennt, die nicht zum Kerngeschäft gehören. Zuletzt hatte HeidelbergCement beispielsweise seine Kalksandsteinsparte abgegeben.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen soll von 2018 bis 2020 um etwa fünf Prozent pro Jahr steigen.

An der Börse sorgte die Ankündigung des Baustoffkonzerns unterdessen für wenig Euphorie: Der Aktienkurs gab am Dienstag im Vergleich zum Vortag leicht nach.

