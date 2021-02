Heidelberger Druckmaschinen verkauft Print Media Academy

Heidelberg.Die Heidelberger Druckmaschinen AG verkauft die Print Media Academy - das markante Gebäude am Heidelberger Hauptbahnhof - an eine Investmentgesellschaft aus Luxemburg. Das teilte der Konzern am Dienstagmorgen mit. Demnach soll der Preis im „niedrigen zweistelligen Millionenbereich“ liegen.

Heidelberger Druck will sowohl seinen Firmensitz in Heidelberg als auch gemietete Räume in der

...