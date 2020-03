„Kommen gut durch diese Krise“

Heidelberg.Ein angenehmer Start in den neuen Job sieht anders aus. Seit Februar ist Dominik von Achten (Bild) Vorstandschef bei HeidelbergCement und muss seitdem die Folgen der Corona-Pandemie managen. Auch seine erste Bilanzpressekonferenz am Donnerstag hatte sich von Achten „etwas anders vorgestellt“. Die lief per Videokonferenz und nicht wie geplant in der Heidelberger Hauptverwaltung.

Der global aufgestellte Baustoffhersteller wurde früh mit dem Virus konfrontiert, weil er eine Tochtergesellschaft mit 1700 Mitarbeitern in Italien hat. Dort kam es schnell zu hohen Infektionszahlen. „In Italien waren wir als einer der Ersten betroffen, dort ist die Situation sehr schwierig“, sagte von Achten.

Die Erfahrungen dort helfen von Achten zufolge jetzt dem Konzern, besser auf die Entwicklung in anderen Ländern zu reagieren. Drei Werke musste HeidelbergCement in Norditalien schließen, die übrigen italienischen Werke laufen noch, mit stark verringerter Produktion. Auf das Ergebnis hätten die Rückgänge in Italien geringe Auswirkungen.

Von Achten kritisierte, dass es in Italien zwei Wochen gedauert habe, bis die notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus im öffentlichen Bereich umgesetzt worden seien. Als Unternehmen habe HeidelbergCement gegenüber der Politik einen Vorteil: „Wir sind sehr umsetzungsstark und werden auch gut durch diese Krise kommen“, so der Vorstandsvorsitzende. Weltweit sieben Corona-Infizierte zählt der Konzern, Stand Donnerstag. In Heidelberg seien bisher keine Mitarbeiter betroffen.

Zum Beweis der eigenen Schlagkraft zählte von Achten die Maßnahmen im Konzern auf, die mögliche Auswirkungen der Pandemie abmildern sollen. Die Mitarbeiter arbeiten wo immer möglich mobil, etwa im Homeoffice. Bei sinkender Nachfrage sollen die Beschäftigten Überstunden abbauen und Urlaubstage nutzen, auch Kurzarbeit wird geprüft. Gleichzeitig hat der Konzern einen Einstellungsstopp verhängt sowie alle nicht-kritischen Investitionen auf Eis gelegt.

Konzern hält Geld zusammen

Auch der Energieeinkauf wird ständig an den sich verändernden Bedarf angepasst. Energiekosten sind ein wichtiger Faktor in der Zementindustrie, weil für die Produktion viel Brennstoffe verbraucht werden. Wie es bei HeidelbergCement seit vielen Jahren Tradition ist: Das Geld wird zusammengehalten. Finanzchef Lorenz Näger hob das große Liquiditätspolster des Konzerns hervor. So wurde die Verschuldung 2019 um 1,2 Milliarden auf 7,1 Milliarden Euro reduziert.

Von Achten rechnet nicht damit, dass alle Baustellen weltweit auf einmal still stehen könnten – dann würde der Zementabsatz auf Null heruntergehen. Er sieht eine Wellenbewegung, jedes Land müsse einzeln betrachtet werden.

In den USA wurden bereits einige Bauprojekte gestoppt, in Frankreich könnten alle Bautätigkeiten zum Erliegen kommen – während der Absatz in Osteuropa und Afrika noch steigt. Auf die sonst übliche Prognose für das laufende Geschäftsjahr verzichtete von Achten komplett. Wegen der sich täglich verändernden Situation aufgrund des Coronavirus sei „ein seriöser Ausblick“ nicht möglich.

Die Aktionäre sollen davon profitieren, dass die Geschäfte 2019 gut liefen. Die Dividende soll um zehn Cent auf 2,20 Euro steigen. Auf die Auszahlung müssen die Anleger aber länger warten: Die Anfang Mai geplante Hauptversammlung, die die Dividendenhöhe genehmigen muss, wurde als Corona-Vorsichtsmaßnahme verschoben.

