„Prügel kriegen wir immer“

Heidelberg.Der lange Winter in Nordamerika und Europa und die geringere Anzahl von Arbeitstagen haben im ersten Quartal 2018 den Umsatz und das Betriebsergebnis von HeidelbergCement gedrückt. In der Branche sind die ersten drei Monate des Jahres wegen des Winterwetters grundsätzlich die schwächsten. Trotzdem schaffte der Zementhersteller einen leichten Quartalsüberschuss, vor allem dank Erträgen aus Verkäufen wie der deutschen Kalksandsteinsparte.

Gleichzeitig übernahmen die Heidelberger das Zementgeschäft von Cementir Italia und ein Baustoffrecycling-Unternehmen in Australien. Vorstandschef Bernd Scheifele (kleines Bild) kündigte bei der Hauptversammlung am Mittwoch weitere „gezielte Zukäufe“ an, aber auch die Trennung von nicht notwendigen Geschäften. Scheifele bestätigte den Ausblick für 2018: Der Gewinn soll deutlich im zweistelligen Prozentbereich zulegen.

Trumps Entscheidung vom Dienstag, das Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, birgt auch Risiken für HeidelbergCement. Wenn als Reaktion darauf der Ölpreis steigt, erklärte Scheifele, wirkt sich das auf die Bilanz des Unternehmens aus: Da die Zementherstellung sehr energieintensiv ist, ist das ein großer Kostenfaktor. Im Iran ist HeidelbergCement wegen der politischen Risiken nicht präsent.