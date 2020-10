Solaranlage auf Baggersee

Die Anlage auf dem Baggersee in Dettel-bach. © Heidelberger Sand und Kies/S. Fuchs

Heidelberg/Dettelbach.Das Unternehmen Heidelberger Sand und Kies, das zum Dax-Konzern HeidelbergCement gehört, will sein Werk in Dettelbach (Bayern) künftig mit Solarstrom versorgen. Derzeit entsteht auf einem Baggersee die den Angaben nach größte schwimmende Photovoltaikanlage Bayerns. Sie soll in etwa vier Wochen ans Netz gehen. Über die Investitionssumme wurden keine Angaben gemacht.

Das Kieswerk soll mit dem Strom aus dem Baggersee fast komplett versorgt werden. Die Anlage erzeugt pro Jahr etwa 700 000 Kilowattstunden. Stromüberschüsse, wie sie zum Beispiel an Wochenenden entstehen, werden in das öffentliche Stromnetz eingespeist.

Einsparung von CO2

Die Stromversorgung mittels Photovoltaik passe perfekt auf das Lastprofil des Werks, teilte das Unternehmen mit. Wenn im Sommer viel Strom erzeugt wird, laufen auch die Anlagen meist unter Volllast. Wenn es saisonal bedingt am Bau im Winter ruhiger wird, wird auch weniger Strom gebraucht.

Das schwimmende Solarkraftwerk auf dem Baggersee soll rund 280 Tonnen CO2 pro Jahr sparen – das bedeutet insgesamt 7000 Tonnen CO2-Einsparung für den angestrebten Betriebszeitraum von 25 Jahren. Es werden knapp zwei Prozent der 30 Hektar großen Seefläche für die Anlage benötigt.

Um ein Abdriften zu verhindern, ist die Anlage mit Betonfundamenten im See verankert. Insgesamt wurden für diese Fundamente ungefähr 200 Tonnen Beton eingesetzt, produziert im eigenen Betonwerk vor Ort.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.10.2020