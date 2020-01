Von Achten neuer Chef

Heidelberg.Beim Baustoffkonzern HeidelbergCement wird der angekündigte Führungswechsel vollzogen. Der bisherige Vorstandsvize Dominik von Achten (54, Bild) übernimmt an diesem Samstag wie geplant den Posten des bisherigen Vorstandschefs Bernd Scheifele (61), wie der Dax-Konzern am Freitag mitteilte.

Von Achten gehört dem Vorstand des Unternehmens seit 2007 an, seit 2015 ist er stellvertretender Vorsitzender des Gremiums. Der gebürtige Münchener studierte Rechtswissenschaften sowie Volkswirtschaftslehre und promovierte in Wirtschaftspolitik. Vor seinem Wechsel zu HeidelbergCement war von Achten für den weltweit vertretenen Beratungskonzern Boston Consulting Group tätig. Nun tritt er an die Stelle von Scheifele, der bis dato dienstältester Konzernchef im Dax war. Scheifele soll im Jahr 2022 neuer Aufsichtsratschef werden. Entsprechende Umbaupläne hatte der Konzern bereits im Februar vergangenen Jahres veröffentlicht.

Gleichzeitig teilte der Heidelberger Baustoffkonzern mit, dass Lorenz Näger zusätzlich zu seiner Aufgabe als Finanzvorstand ab 1. Februar auch die Aufgabe des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden übernehmen wird. Näger ist seit 2004 Finanzvorstand von HeidelbergCement, zuvor arbeitete er für den Mannheimer Pharmagroßhändler Phoenix. HeidelbergCement beschäftigt rund 57 000 Mitarbeiter in mehr als 50 Ländern. Das Unternehmen hatte im Jahr 2018 knapp 18,1 Milliarden Euro umgesetzt. dpa/fas (Bild: HeidelbergCement)

© Mannheimer Morgen, Samstag, 01.02.2020