Heidelberg.Wer den Rohbau der neuen HeidelbergCement-Zentrale betritt, kommt gleich ins Staunen: Drei hohe weiße Säulen aus ineinander verschränkten Stützen schrauben sich elf Meter hoch durch die riesige Empfangshalle. Hell, luftig und großzügig wirkt das Foyer mit diesen markanten Stützelementen. Decke, Boden und Säulen bestehen alle aus unverkleidetem Beton. Das ist Teil des Konzepts – der Zementhersteller will in seiner künftigen Hauptverwaltung „zeigen, was Beton alles kann“, erklärt Tobias Walter.

Der Architekt leitet zusammen mit HeidelbergCement-Mitarbeiter Steffen Benz das Bauprojekt, in das der Dax-Konzern 100 Millionen Euro investiert. Die frühere Hauptverwaltung an der Berliner Straße in Heidelberg – sanierungsbedürftig und längst zu klein – wurde abgerissen. An ihrer Stelle entsteht nun bis 2020 ein dreigeschossiger Gebäudekomplex, der Platz für bis zu 1000 Mitarbeiter inklusive Vorstand bieten soll.

Aufwendige Konstruktion

Man habe einige „Aha-Effekte“ in Sachen Beton eingebaut, sagt Steffen Benz stolz. Die Stützen im Foyer zum Beispiel seien bislang einzigartig in der Baubranche, allein schon wegen ihrer Höhe und der aufwendigen Konstruktionsweise. So wurde der Beton von unten in die eigens dafür angefertigten Stahlelemente aufgespritzt. Bei dem „technisch sehr anspruchsvollen“ Verfahren halfen Spezialisten von HeidelbergCement aus Schweden mit.

Auch die Rohbauer der Mannheimer Diringer & Scheidel-Gruppe mussten für weitere Aha-Effekte einige Herausforderungen meistern. Etwa für die ausgefallene Kuppeldecke im größten Konferenzraum oder die kunstvolle Fächerdecke im Casino – ebenfalls aus Weißbeton. „Das ist in dieser Form einmalig“, sagt Walter. Der Weißbeton für die besonderen Bauelemente kommt aus Italien – von der Konzerntochter Italcementi. Den Grundstoff Zement liefert das Stammwerk in Leimen. 32 000 Kubikmeter Beton werden insgesamt eingesetzt.

Abgesehen von den ungewöhnlichen Elementen, die den Baustoff in Szene setzen sollen, sei das Gebäudekonzept aber sehr funktional und zielorientiert, erklärt Walter. Schließlich hatte HeidelbergCement-Chef Bernd Scheifele betont, dass kein Palast zur „Selbstbeweihräucherung des Vorstands“ geplant sei. Die Zentrale sei „sehr kosteneffizient geplant“, so Scheifele. „Wenn Spitzenmanager abheben und sich ihr persönliches Versailles bauen wollen, endet das selten gut“, hatte der Vorstandsvorsitzende dieser Zeitung Anfang November gesagt.

Ganz wichtig sei das Thema Nachhaltigkeit, erklärt Bauleiter Benz: Bei den geschwungenen Fassedenelementen kommt zum Beispiel TioCem zum Einsatz. Bei diesem Spezialzement können Luftschadstoffe mit Hilfe von Licht abgebaut werden, ähnlich wie bei der Photosynthese von Pflanzen. Geheizt und gekühlt wird vorrangig mit Grundwasser, das über ein geschlossenes System durch die Decken geleitet wird.

Begrünte Innenhöfe

Den aktuell 870 Mitarbeitern in Heidelberg bietet der Neubau viele Extras, schwärmt Benz, die es in der alten Zentrale so nicht gab: einen Mitarbeiterbereich mit Sportraum und Umkleiden, ein Eltern-Kind-Raum, drei begrünte Innenhöfe und eine Außenanlage, eine schmucke Kantine (das Kasino) mit frisch zubereitetem Essen und ein unterirdisches Parkhaus für 500 Autos sowie 200 Stellplätze für Fahrräder.

„Die Mitarbeiter haben kurze Wege“, sagt Walter. So verbindet ein gläserner Zwischentrakt mit Stegen auf allen Stockwerken die Gebäudeteile. Die Büros sind eine Mischung aus offenen Zonen und Einzelbüros sowie Bereiche zum Kaffeetrinken und sich Austauschen. Der Vorstand, der in einer der obersten Etagen einziehen soll, bekommt eine spektakuläre Aussicht mit Odenwald, Altstadt und Rheinebene reicht. Vorstandschef Scheifele wird den Rundblick nicht mehr genießen können, er geht 2020 in Ruhestand.

