Bittere Botschaft per Video

Wiesloch.Was ist nur mit Heidelberger Druckmaschinen passiert? Um das zu erklären, zieht Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer (Foto) einen bildhaften Vergleich heran. „Wir waren wie ein Mann, der von 150 auf 70 Kilogramm abgenommen hat – und nur den Gürtel enger geschnallt, nicht aber den Anzug angepasst hat“, sagt er in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Am Abend zuvor hat der Konzern eine Mitteilung geschickt, voll mit „tiefgreifenden Veränderungen“, wie Hundsdörfer erklärt.

Geld aus Pensionsfonds geholt

Heidelberger Druckmaschinen will mit einem massiven Sanierungsprogramm wieder dauerhaft Gewinne erwirtschaften und sich mehr auf seine Stärken, nämlich neue digitale Geschäftsmodelle, konzentrieren. Unprofitable Maschinen werden nicht mehr produziert. Etwa 2000 der weltweit rund 11 700 Jobs sollen wegfallen. Zudem hat sich das Unternehmen Geld aus einem eigenen Pensionsfonds zurückgeholt und will so seine Nettoschulden begleichen. Die Gewerkschaft begrüßt das. „Das Zurückholen von knapp 400 Millionen Euro sichert das Unternehmen mittel- und langfristig ab“, sagt Mirko Geiger, Erster Bevollmächtigter der Heidelberger IG Metall. Dabei hebt er hervor, dass die Pensionszahlungen auf alle Fälle gesichert seien.

Üblicherweise werden derartige Umbauten den Mitarbeitern auf einer Betriebsversammlung vorgestellt. Doch wegen der Ausbreitung des Coronavirus erklären Management und Arbeitnehmervertreter gemeinsam per Video, wie es mit Heidelberger Druckmaschinen weitergehen soll. „Programm für Profitabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung“ heißt es, Spieldauer: zwölf Minuten, 36 Sekunden.

Noch ist offen, welche Standorte wie hart vom Stellenabbau getroffen werden. Die Verhandlungen sollen so bald wie möglich beginnen. Am Standort Wiesloch-Walldorf gilt der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis 31. März 2022. Gewerkschaft und Betriebsrat wollen sich die Altersstruktur in Wiesloch zunutze machen. Demnach liegt das Durchschnittsalter der Belegschaft knapp über 50 Jahre. Man werde alle Möglichkeiten ausschöpfen, dass Mitarbeiter durch Altersteilzeitmodelle finanziell abgesichert in Rente gehen können, sagt Geiger.

Noch vor Kurzem hatte Heidelberger Druckmaschinen seine Pläne für die bedeutende Branchenmesse drupa vorgestellt. Mittlerweile ist die Messe aber wegen der Coronavirus-Ausbreitung auf April 2021 verschoben. „Wir hätten unser Innovationsfeuerwerk gerne abgefeuert“, sagt Hundsdörfer. Stattdessen soll es Treffen mit Kunden im Herbst geben.

Weitere schwierige Monate

Für das laufende Geschäftsjahr 2019/2020 erwartet das Unternehmen einen Umsatz deutlich unter dem Niveau des Vorjahres von rund 2,5 Milliarden Euro, ebenso einen Verlust nach Steuern. Der Umbau soll sich 2021/2022 positiv auf die Bilanz auswirken. Genaueren Prognosen verwehrt sich der Vorstand wegen des Coronavirus. Die Unsicherheit sei überall deutlich zu spüren.

Unabhängig von der Pandemie schwören Hundsdörfer und Vorstandskollege Marcus A. Wassenberg in dem Video die Belegschaft ein, dass nach schwierigen Jahren weitere schwierige Monate folgen – diese aber zum Erfolg führen werden. Selbst Gewerkschafter Geiger sagt: „Wir können nach über zwölf Jahren das Tal der Tränen verlassen. Eine positive Nachricht für die Beschäftigten.“

