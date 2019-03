Chinesen jetzt größter Aktionär

Heidelberg.Die Heidelberger Druckmaschinen AG hat im Zuge einer Kapitalerhöhung rund 69 Millionen Euro eingenommen. Das teilte der weltgrößte Druckmaschinenbauer gestern mit. Gleichzeitig bekommt das Unternehmen dadurch wie geplant einen neuen strategischen Ankerinvestor aus China.

Aufstockung möglich

Heideldruck hatte bereits am vergangenen Freitag rund 25,7 Millionen neue Aktien zum Stückpreis von 2,68 Euro ausgegeben und sein Grundkapital damit um 9,2 Prozent erhöht. Den Großteil davon zeichnete der chinesische Spezialmaschinenbauer Masterwork Group, mit dem die Heidelberger bereits seit 2014 kooperieren und der künftig rund 8,5 Prozent der Anteile hält.

Der Emissionserlös soll insbesondere zur beschleunigten Umsetzung der eigenen Digitalisierungsstrategie und zur allgemeinen Unternehmensfinanzierung verwendet werden, hieß es. Zudem sollen durch den Ausbau der Kooperation mit Masterwork weitere Potenziale im wachsenden Verpackungsdruck, vor allem im größten Einzelmarkt der Welt, China, erschlossen werden.

Eine Mehrheits- oder gar Komplettübernahme von Heideldruck stehe durch den Einstieg der Chinesen aber nicht bevor, sagte ein Unternehmenssprecher gestern. Masterwork-Anteil strebe aber an, auch langfristig größter Einzelaktionär bei den Heidelbergern zu sein, und könne in diesem Zuge weitere Anteile übernehmen. Größter Teilhaber war bisher der Schweizer Druckunternehmer Ferdinand Rüesch. Heideldruck beschäftigt in der Region knapp 5000 Menschen.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.03.2019