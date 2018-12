„Das ist weltweit einzigartig“

Wiesloch.Rund 900 Beschäftigte aus Forschung und Entwicklung sollen ab sofort im Innovationszentrum der Heidelberger Druckmaschinen AG in Wiesloch zusammenarbeiten. Aber auch in China will Heideldruck verstärkt entwickeln.

Herr Hundsdörfer, Innovationszentrum klingt nach Wachstum. Ist die Zeit des Schrumpfens bei Heideldruck endlich vorbei?

Rainer Hundsdörfer: Wachstum ist etwas, das Heideldruck dringend braucht. Ein Unternehmen, das nicht wächst, ist angesichts steigender Kosten, immer unter Druck.

Dabei ist Innovationszentrum nur ein neuer Name für ihre bestehende Forschung und Entwicklung...

Hundsdörfer: Wir haben das umbenannt, weil wir anders arbeiten wollen. Wir haben hier etwas geschaffen, das meiner Meinung nach im Maschinenbau weltweit einzigartig ist. Unsere Entwicklung sitzt künftig in einer 40 000 Quadratmeter großen ehemaligen Montagehalle, wo die Arbeit in Gruppen, aber auch zurückgezogen gleichermaßen möglich ist. Alles ist auf Kommunikation und Teamarbeit ausgelegt. Und geforscht wird nicht nur an Druckmaschinen. Es gibt zum Beispiel auch Tintenlabore oder eine Softwareentwicklung. So etwas wäre in einem normalen Bürogebäude gar nicht machbar und erinnert eher an die High-Tech-Industrie im Silicon Valley.

Und das ist nur der Anfang. Sie haben gesagt, der ganze Standort werde sich verändern. Was kommt auf die Mitarbeiter zu?

Hundsdörfer: Es ist eher das Unternehmen, das sich auf die Veränderung der Mitarbeiterstruktur einstellen muss. Da Heidelberg zuletzt nicht gewachsen ist, haben wir einen überdurchschnittlich hohen Altersdurchschnitt. Wir werden in den kommenden Jahren mehr Mitarbeiter in den Ruhestand verabschieden, als wir rekrutieren können.

Also sinkt die Zahl der Mitarbeiter?

Hundsdörfer: In den fabriknahen Bereichen vermutlich schon. Wie stark, hängt davon ab, wie erfolgreich wir in Wachstumsfeldern wie dem Digitaldruck sind. Dann könnte die Zahl auch gleich bleiben. Sie müssen dabei auch sehen, dass es in Deutschland immer schwieriger wird, Facharbeiter zu finden.

Was wird aus dem Standort Wiesloch?

Hundsdörfer: Wir werden uns auf das konzentrieren, was neu, anspruchsvoll und entwicklungsnah ist. Auf den Digitaldruck zum Beispiel, auf Hochleistungsmaschinen oder neue digitale Geschäftsmodelle. Künftig benötigen wir aber auch andere Kompetenzen. Wir brauchen verstärkt Chemiker, Chemieingenieure oder Datenanalysten. Diese Bereiche werden wachsen. Aufgaben, die ich woanders genauso gut, aber effizienter und dadurch günstiger machen kann, werden wir hier auf Dauer nicht mehr halten können.

Also planen Sie Verlagerungen?

Hundsdörfer: Wir werden unseren Standort in China für viele Themen verstärkt nutzen, zum Beispiel indem wir die Entwicklung einfacher Produkte, die auch heute schon vor Ort produziert werden, weiter ausbauen. China ist der stärkste Wachstumsmarkt. Wir haben vor Ort eine Fabrik, die den chinesischen Markt mit Standardmaschinen bedienen kann, und damit es sich lohnt, auch den Rest der Welt.

Druckmaschinen gelten als Königsdisziplin des Maschinenbaus. Funktioniert das so einfach auch in China?

Hundsdörfer: Schon jetzt bauen wir in China fast ein Drittel unserer Maschinen. Die Qualität ist vergleichbar mit Wiesloch. Schließlich sind es die gleichen Prozesse in einer neueren Fabrik.

Kann neues Wachstum auch durch Zukäufe kommen?

Hundsdörfer: Wir sind offen, wenn es hilft, unsere digitale Transformation zu beschleunigen. Ich denke dabei an Software und weniger an Hardware.

Ist die Konsolidierung im Druckmaschinenbau abgeschlossen?

Hundsdörfer: Bei den Herstellern schon, bei unseren Kunden noch nicht. Die handwerklichen Druckereien entwickeln sich zu Industrieunternehmen. Uns nutzt das sogar, weil sich die kleineren Betriebe unsere Maschinen oft nicht leisten konnten. Wir sind immer noch eine der wertvollsten Marken im Maschinenbau, und es gibt wohl kaum einen Drucker, der Heidelberg nicht kennt und nicht gerne eine Maschine von uns hätte.

Die Börse teilt Ihren Optimismus nicht. Der Kurs sinkt und sinkt...

Hundsdörfer: Der Markt agiert gerade anders, als viele Analysten argumentieren. Die halten unseren Weg für richtig. Die Börse ist oft kurzfristig orientiert. Wir bauen ein komplett neues Unternehmen, das braucht Zeit.

Könnte ein weiterer Ankeraktionär helfen?

Hundsdörfer: Sicher würde mit einem weiteren Ankeraktionär mehr Ruhe reinkommen. Derzeit sind über 90 Prozent unserer Aktien im Streubesitz. Es müsste aber jemand sein, der unser Geschäft versteht. Das könnte ein strategischer Anleger sein oder ein Finanzinvestor.

