Heidelberger Druckmaschinen korrigiert erneut

Wiesloch.Die Lage bei Heidelberger Druckmaschinen bleibt angespannt: Nach einem schwachen dritten Quartal muss das Unternehmen zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr seine Jahresprognose senken. Der Umsatz, so teilte der Druckmaschinenbauer am Montagabend mit, werde anders als bisher erwartet nicht auf Vorjahresniveau, sondern leicht darunter liegen. Auch das Nachsteuerergebnis soll nun leicht negativ

...