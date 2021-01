Heideldruck stockt auf

Wiesloch.Heidelberger Druckmaschinen will stärker vom wachsenden Markt für Elektromobilität profitieren und stockt dafür seine Kapazitäten auf: Wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte, geht am Stammsitz Wiesloch eine zweite Produktionslinie für Wallboxen in Betrieb – also Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Bis April sollen die bisherigen Fertigungskapazitäten damit in etwa verdoppelt

...