Heideldruck tilgt Anleihe

Wiesloch.Die Eigentümer der Hochzinsanleihe von Heidelberger Druckmaschinen werden ihr Geld früher zurück erhalten als erwartet. Der verbliebene Betrag von 150 Millionen Euro der Anleihe mit einer ursprünglichen Laufzeit bis 2022 solle samt aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückgeführt werden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Durch die vorzeitige Tilgung spart Heidelberger Druck nach eigenen Angaben künftig Finanzierungskosten in Höhe von zwölf Millionen Euro pro Jahr.

Die finanziellen Mittel für den Rückkauf der Anleihe kommen aus dem Verkauf der Gallus Gruppe Ende Juli, zudem hatte sich das Unternehmen kürzlich Geld aus einem eigenen Pensionsfonds zurückgeholt, um seine Nettoschulden zu begleichen.

Der kriselnde Druckmaschinenhersteller befindet sich in einem tiefgreifenden Umbau. Weltweit fallen etwa 1600 Arbeitsplätze weg, hauptsächlich in Forschung und Entwicklung sowie in der Verwaltung. Ziel ist es, dauerhaft profitabel zu sein. Dafür werden auch die Finanzen neu geordnet.

„Wir halten Wort und setzen die angekündigten Maßnahmen unseres im März vorgestellten Programms zur Steigerung von Profitabilität, Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftssicherung mit aller Konsequenz und hohem Tempo um”, sagte Finanzchef Marcus A. Wassenberg laut Mitteilung. Vorstandsvorsitzender Rainer Hundsdörfer ergänzte, mit der vorzeitigen Tilgung verschaffe man sich Freiräume, „um künftig investieren und unsere Zukunft gestalten zu können“.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.08.2020