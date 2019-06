Li Li kontrolliert Heideldruck

Heidelberg.In den Aufsichtsrat der Heidelberger Druckmaschinen AG soll erstmals eine Chinesin einziehen. Das geht aus der Einladung zur Hauptversammlung des Maschinenbauers Ende Juli hervor. Der Aufsichtsrat schlage vor, „Frau Li Li, Tianjin City, Volksrepublik China, Vorsitzende des Vorstands der Masterwork Group Co.“ in das Gremium zu wählen. Sie soll auf Günther Schuh folgen, der sein Amt niederlegen werde, heißt es weiter.

Der chinesische Spezialmaschinenbauer Masterwork war Anfang des Jahres im Rahmen einer Kapitalerhöhung zum größten Einzelaktionäre bei Heideldruck aufgestiegen und besitzt mittlerweile etwa 8,4 Prozent der Anteile. Zudem besteht zwischen Masterwork und Heideldruck eine langfristige Kooperationsvereinbarung, die vor allem auf den Verpackungsdruck abzielt. China ist für die Heidelberger mittlerweile der wichtigste Markt. Der Druckmaschinenbauer ist hier auch mit einem Produktionswerk vertreten, das künftig eine noch größere Bedeutung bekommen soll.

Li Li (Jahrgang 1971) sei bislang weder Mitglied in Aufsichtsräten deutscher Unternehmen noch in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen, heißt es in der Einladung zur Hauptversammlung weiter. Die Chinesin solle das Amt nach Beendigung der bevorstehenden Hauptversammlung antreten und zunächst bis Mitte 2024 innehaben. Sie steht seit 2017 an der Masterwork-Spitze und hat ein „tiefgreifendes Verständnis im Maschinen- und Anlagenbau“.

Heideldruck steckt mitten in der digitalen Neuausrichtung, kommt dabei aber schlechter voran als erhofft. In diesem Jahr erwarten die Heidelberger kaum Wachstum, die mittelfristigen Ziele musste der Vorstand verschieben. Neben Masterwork hofft Heideldruck nun auf einen weiteren Investor.

