Schlechte Nachricht für Heideldruck

Frankfurt.Es ist schon schwierig genug – jetzt gibt es für Heidelberger Druckmaschinen (Heideldruck) noch eine schlechte Nachricht obendrauf. Zum 23. März muss sich der Konzern mit zwei weiteren Unternehmen aus dem S-Dax verabschieden. Das hat die Deutsche Börse am späten Mittwochabend mitgeteilt. Einer der drei Aufsteiger in den S-Dax kommt wiederum aus der Region: das Heidelberger Softwareunternehmen SNP (Schneider-Neureither & Partner).

SNP hat im vergangenen Geschäftsjahr Umsatz und Ergebnis wie erwartet deutlich gesteigert, die Prognose geht von weiterem Wachstum aus. Der Aktienkurs hat sich innerhalb eines Jahres mehr als verdreifacht. Zunächst gab es keinen Kommentar von SNP und Heideldruck.

Die Höhe der Börsenliga ist wichtig für das Image und die öffentliche Wahrnehmung eines Unternehmens. Dax-Konzerne erfahren in der Regel ein höheres Interesse von Investoren. Zudem gibt es Fonds, die bestimmte Indizes nachbilden – und Aktien eines abgestiegenen Unternehmens künftig nicht mehr berücksichtigen. Das wiederum könnte auf die Kurse drücken. Die wirtschaftliche Lage von Heideldruck ist angespannt. Im dritten Quartal sackte das Ergebnis nach Steuern von minus zwei auf minus zehn Millionen Euro ab. Auch für das gesamte Geschäftsjahr erwartet das Unternehmen einen Nachsteuerverlust. Der Aktienkurs hat sich innerhalb eines Jahres nahezu halbiert. Das Papier ist ein Pennystock, liegt also unter einem Euro.

Bis Ende März will das Management konkrete Schritte verabschieden, um das kriselnde Unternehmen profitabler aufzustellen und seine Zahlungsfähigkeit zu verbessern. Unter anderem sollen Strukturen verschlankt und Randsparten verkauft werden. Heidelberger Druckmaschinen beabsichtigt zudem, den Vorstand zu verkleinern. Noch ist offen, ob sich der Konzernumbau auf die Belegschaft auswirkt.

Die Deutsche Börse prüft vier Mal im Jahr, wie sich die Indizes zusammensetzen. Sie macht es vor allem an der Marktkapitalisierung – also dem Börsenwert eines Unternehmens – und am Börsenumsatz fest. Nächster Stichtag ist der 4. Juni. Im Dax sind die größten deutschen Unternehmen zusammengefasst, im M-Dax die mittelgroßen Werte, im S-Dax die kleinen.